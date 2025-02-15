Kahramanmaraş Merkezli Suç Örgütü Operasyonunda 20 Tutuklama

Kahramanmaraş ve çevresinde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 20 zanlı tutuklandı, 8 kişi serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 14:01
Kahramanmaraş Merkezli Suç Örgütü Operasyonunda 20 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta Suç Örgütüne Büyük Darbe

Kahramanmaraş'ta düzenlenen silahlı suç örgütü operasyonunda, 28 şüpheliden 20'si tutuklandı. Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, "nitelikli yağma ve tefecilik" yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik geçen gün eş zamanlı olarak Kahramanmaraş, Antalya ve Malatya'da 30 adrese baskınlar düzenlendi.

Operasyon Detayları

İlk olarak, düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 zanlının emniyetteki işlemleri kısa sürede tamamlandı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan hakimlik sorgularının ardından, 20 kişi tutuklanmaya karar verildi. 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 zanlı ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Suç Örgütüne Yönelik Mücadele

Kahramanmaraş merkezli gerçekleştirilen bu başarılı operasyon, bölgedeki suç unsurlarına karşı verilen mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, suç örgütlerine karşı kararlı bir operasyon yürütmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

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