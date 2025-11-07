Kahramanmaraş’ta 13 yıl 9 ay ve 22 yıl hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş’ta aranan iki hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş’ta haklarında 13 yıl 9 ay ile 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Operasyonu yürüten birimler ve tespit

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma yürüttü. Ekiplerin çalışmasında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar tespit edilerek operasyon gerçekleştirildi.

Suçlamalar ve teslim

Operasyonda, hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarını kapsayan 12 ayrı dosyadan 22 yıl ceza alan bir şahıs ile aynı suçlardan 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan diğer bir hükümlü yakalandı.

Gözaltına alınan iki hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından gönderildikleri cezaevine teslim edildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜLER YAKALANDI