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Kahramanmaraş'ta 19 Yıl Önce Kaybolan Kız Kardeşlerin Cinayetinde 2 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta 19 yıl önce kaybolan kız kardeşlerin cinayet davasında 2 zanlı tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 19:41
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 19:41
Kahramanmaraş'ta 19 Yıl Önce Kaybolan Kız Kardeşlerin Cinayetinde 2 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta Tarihi Olayda Yeni Gelişmeler

Kahramanmaraş'ta 19 yıl önce kaybolan iki kız kardeşin cinayete kurban gittiği ve cesetlerinin bir bağ evinin bahçesine gömüldüğüne dair önemli bir adım atıldı. 2005 yılında kaybolan Fatma Alıç (1974 doğumlu) ve Gülcan Alıç (1981 doğumlu) ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında 4 zanlı gözaltına alındı.

Adli Süreç Devam Ediyor

Zanlılardan B.Y. ve M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Diğer iki zanlıdan Y.K. ev hapsine alındı, A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

M.D.'den Şok Açıklama

Hastane çıkışında gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna, şüphelilerden M.D. şu yanıtı verdi: "Pişmanım, alkolün etkisiyle yaptım. Bugüne kadar korktuğum için teslim olmadım. İkisini de ben öldürdüm." Bu açıklama, soruşturmanın seyrini değiştirecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Olayın Geçmişi

2005 yılında kaybolan kız kardeşlerin durumu üzerine Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yeni bir çalışma başlattı. İlgili ekipler, yapılan kazılar sonucunda Dulkadiroğlu ilçesi Sarıkaya mevkiinde bir bağ evinin bahçesinde iki kişiye ait kemik parçaları buldu. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, Gülcan Alıç’ın birlikte yaşadığı B.Y. ile yaşadığı kıskançlık tartışmaları olduğu belirlendi. Bu bilgiler doğrultusunda B.Y. ve kendisine yardım eden kuzeni M.D. gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta 19 yıl önce kaybolan iki kız kardeşin öldürüldükleri ve cesetlerinin bir bağ...

Kahramanmaraş'ta 19 yıl önce kaybolan iki kız kardeşin öldürüldükleri ve cesetlerinin bir bağ evinin bahçesine gömüldüğü belirlendi.

Kahramanmaraş'ta 19 yıl önce kaybolan iki kız kardeşin öldürüldükleri ve cesetlerinin bir bağ...

Kahramanmaraş'ta 19 yıl önce kaybolan iki kız kardeşin öldürüldükleri ve cesetlerinin bir bağ evinin bahçesine gömüldüğü belirlendi.

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