Kahramanmaraş'ta 19 Yıl Sonra Kayıp Kız Kardeşlerin Katil Zanlıları Adliyede

Kahramanmaraş'ta Kayıp Kız Kardeşlerin Cinayeti

Kahramanmaraş'ta 19 yıl önce kaybolan iki kız kardeşin cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. 2005'te kaybolan Fatma Alıç ve Gülcan Alıç'ın cesetlerinin Dulkadiroğlu ilçesi Sarıkaya mevkisinde bir bağ evinin bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı.

Kız Kardeşlerin Cansız Bedenleri Bulundu

1974 doğumlu Fatma Alıç ve 1981 doğumlu Gülcan Alıç’ın kaybolmasının ardından yapılan çalışmalar sonucu, cesetleri dün gömüldüğü yerde bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

Zanlılardan Çarpıcı Açıklama

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Pişmanım, alkolün etkisiyle yaptım. Bugüne kadar korktuğum için teslim olmadım. İkisini de ben öldürdüm" ifadesini kullandı.

İlk Gözaltılar ve Olayın Arka Planı

İki kız kardeşin 2005 yılında kaybolduğu yönündeki başvurular üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yeniden bir çalışma yaptı. Polis, Gülcan Alıç'ın imam nikahlı yaşadığı B.Y. ile yaşanan kıskançlık sorunları nedeniyle tartışmalar olduğunu tespit etti. İlk olarak B.Y. ve kuzeni M.D., ardından dini nikahlı eşi Y.K. ile kız kardeşi A.Y. gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta 19 yıl önce kaybolan iki kız kardeşin öldürüldükleri ve cesetlerinin bir bağ evinin bahçesine gömüldüğü belirlendi.

Kahramanmaraş'ta 19 yıl önce kaybolan iki kız kardeşin öldürüldükleri ve cesetlerinin bir bağ evinin bahçesine gömüldüğü belirlendi.