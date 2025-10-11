Kahramanmaraş'ta 200 Yetim Çocuğa "Yetimlerle Biz Bize" Şenliği

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda WEFA ve Hayrat işbirliğiyle düzenlenen şenlikte 200 depremzede yetim çocuk oyun, ikram ve kışlık yardım aldı.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 15:27
Dulkadiroğlu Doğal Yaşam Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu ve Hayrat İnsani Yardım Derneği işbirliğiyle, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Doğal Yaşam Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen "Yetimlerle Biz Bize" kampanyası kapsamında 200 yetim çocuk ağırlandı.

Etkinlikte çocuklar şişme oyun alanları, pamuk şeker, patlamış mısır ve palyaçolar eşliğinde doyasıya eğlendi. Gün boyunca düzenlenen etkinliklerle depremzede çocuklara unutulmaz anlar yaşatıldı.

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu Temsilcisi Muhammet Çağrı Akalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için kapsamlı bir program hazırladıklarını belirtti. Akalın, "Oyun alanları, maskotlar, palyaçolar, ikramlar ve İstanbul'dan çocuklarımızın isimlerine özel hediyelerle dolu bir gün düzenledik. Ayrıca kışlık yardım malzemeleri ve kırtasiye setleri dağıttık" dedi.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Kahramanmaraş Temsilcisi Muhammed Ubeyd Köşker ise etkinliğin amaçlarına değinerek, WEFA ile işbirliği içinde çocuklara kışlık kıyafet, kırtasiye yardımı ve çeşitli hediyeler takdim ettiklerini söyledi. Köşker, "Onların sevinçlerine ortak olmaktan mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda çocuklara kışlık kıyafet, bot, okul çantası ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı; organizatörler, böylece hem moral hem de temel ihtiyaç desteği sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu ve Hayrat İnsani Yardım Derneği işbirliğiyle depremzede yetim çocuklar için şenlik düzenlendi. Çocuklar, şişme oyun alanları, pamuk şeker, patlamış mısır ve palyaçolar eşliğinde doyasıya eğlendi.

