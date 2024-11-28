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Kahramanmaraş'ta 4,1 Büyüklüğünde Deprem: Vali Olumsuz Bir Durum Yok Dedi

Kahramanmaraş Göksun'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vali Ünlüer, olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 11:21
Kahramanmaraş'ta 4,1 Büyüklüğünde Deprem: Vali Olumsuz Bir Durum Yok Dedi

Kahramanmaraş'ta 4,1 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 10.12'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan bilgilere göre, depremin derinliği 7,1 kilometre olarak belirlendi.

Vali Mükerrem Ünlüer'den Açıklama

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Göksun ilçemizde 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibariyle olumsuz bir durum yoktur." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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