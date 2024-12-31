Kahramanmaraş'ta 4 Büyüklüğünde Deprem

Kahramanmaraş'ta Deprem Paniği

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, depremin saati 13.46 olarak kaydedildi.

Depremin yerin 5,89 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi. Olay sonrası bölgede panik yaşandı, ancak şu an için can ve mal kaybı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Bölgede Alınan Önlemler

Yetkililer, depremin ardından vatandaşların dikkatli olmalarını ve önlem almalarını önerdi. Depremin ardından yapılan gözlemler, Elbistan’da önemli bir etkisi olmadığını gösteriyor.