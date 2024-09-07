Kahramanmaraş'ta 5 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Kahramanmaraş’ta Deprem Alarmları Çaldı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, 09.31'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
Bu cesur sarsıntı, bölgede yaşayan halk arasında paniğe yol açtı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), olayla ilgili detayları internet sitesinden duyurdu.
Yetkililer, depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Bölge halkına, olası daha büyük sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.