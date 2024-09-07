Kahramanmaraş'ta 5 Büyüklüğünde Deprem: İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Açıklama

Kahramanmaraş'taki Deprem Hakkında Son Gelişmeler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 09.31'de gerçekleşen 5 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulundu.

Saha Tarama Çalışmaları Devam Ediyor

Bakan Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve diğer ilgili kurumların ekiplerinin sahada tarama çalışmaları yaptığını ve şu an için olumsuz bir durumun olmadığını duyurdu.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, "Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz," şeklinde ifadelerde bulundu.

Vatandaşlara Geçmiş Olsun Dilekleri

Yerlikaya, depremin etkilediği vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun," dedi.