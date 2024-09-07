Kahramanmaraş'ta 5 Büyüklüğünde Deprem Oluştu

Kahramanmaraş'ta Deprem Sarsıntısı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, 09:31 sularında 5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, depremin merkezi Pazarcık olarak belirlendi.

Vali'nin Açıklamaları

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Pazarcık ilçemizde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum," dedi.

Geniş Çevrede Hissedildi

Depremin etkisi Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Kilis ve Şanlıurfa gibi illerde de hissedildi. Sarsıntının ardından birçok vatandaş, ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarak açık alanlara yöneldi.

Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi. Yetkililerin saha taramarına devam ettiği bildirilmektedir.