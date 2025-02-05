Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Depremleri İçin Anma Töreni Düzenlendi

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için anma töreni gerçekleştirildi. "Asrın felaketi" olarak adlandırılan depremin 2. yılında, Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, afette yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Etkinlikte konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, 6 Şubat'ın Kahramanmaraş'ın kimliğinde manevi bir yer edineceğini vurguladı. Köksal, "Depremin sosyolojik etkileri de var. Önceki yıl ve bu yılda da deprem bölgesinde milletvekilleri olarak programlar düzenliyoruz ve vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz." dedi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer de, depremin ardından şehrin yeniden inşası için iki yıldır devam eden çalışmalara değinerek, “Şükür ki şehrimizi büyük oranda ayağa kaldırdık ve yaklaşık 74 bin kalıcı konut'tan 34 bin 600'ünü hak sahiplerine teslim ettik." dedi. Ünlüer, kalan konutların yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirtti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise, kentin küllerinden yeniden doğduğunu ifade ederek, 6 Şubat'ın hüznü ve anma etkinliklerinin şehrin çeşitli yerlerinde düzenlendiğini dile getirdi.

Programa; Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ayrıca, depremde yakınlarını kaybedenler, Ebrar Sitesi, Azerbaycan Mahallesi ve Kapıçam Şehir Mezarlığı'nı ziyaret ederek dualar ettiler.

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yaşamını yitirenler için anma töreni düzenlendi. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremin 2. yılında, Kahramanmaraş Valiliği ile Büyükşehir Belediyesince Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, afette yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yaşamını yitirenler için anma töreni düzenlendi. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremin 2. yılında, Kahramanmaraş Valiliği ile Büyükşehir Belediyesince Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, afette yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.