Kahramanmaraş'ta 73 Bin Kalıcı Konut Hakkı Sağlandı

Kirişci: Kahramanmaraş'ta 73 Bin Konut ve İş Yeri İçin Hak Sahipliği Belirlendi

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta düzenlenen 'Basın ve Medya Buluşması' programında önemli açıklamalarda bulundu. Kirişci, "Tüm Kahramanmaraş'ta 73 bin civarında kalıcı konut, köy evleri ve iş yeri olarak hak sahipliği var ve biz bunun 35 bine yakını 2 yıllık periyotta tamamlamış olduk." dedi.

Deprem Sonrası Çalışmalar Devam Ediyor

Kirişci, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 ilde yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, bu süreçteki acı kayıplardan bahsetti. "Kahramanmaraş özelinde 12 bin 789 canımız bu dünyadan ebedi aleme göç etmiş durumda. Her birimiz, bir akrabasını, bir yakınını kaybetmiş durumda. Acımız ortak, müştereğimizdir," ifadelerini kullandı.

Birlikte Başarıya Ulaşılacak

Kirişci, ülke genelindeki dayanışmayı vurgulayarak, depremin 2. yıl dönümünde 3 bakan ve AK Parti genel başkan yardımcılarının Kahramanmaraş’ta bulunduğunu belirtti. "Bu ziyaretler bir selfie amaçlı değil, tamamen samimiyetle gerçekleşti. Gerçek bir dayanışma örneği sergilendi," dedi.

Kalıcı Konutlar ve Mali Destekler

Kahramanmaraş'ın yeniden inşası için büyük bir çaba sarf edildiğini belirten Kirişci, şu bilgileri aktardı:

"Geri kalan yaklaşık 40 bin konut ve iş yeri için çalışmalar bu yıl sonuna kadar tamamlanacak."

ve iş yeri için çalışmalar bu yıl sonuna kadar tamamlanacak." "105 milyar dolar olarak öngörülen maliyetin, şimdiye kadar 75 milyar doları harcandı."

harcandı." "Önümüzdeki dönemde bu toplam 3,1 trilyona çıkacak."

Kahramanmaraş’ın, büyük bir devlet ve millet olmanın sembollerinden biri olduğunu belirten Kirişci, 11 il için tüm çalışmaların devam edeceğini vurguladı. Programa, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri ve yerel yöneticiler katıldı.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci (sağ 4), Büyükşehir Belediyesine ait Şairler Tepesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Basın ve Medya Buluşması" programına katılarak konuşma yaptı.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci (sağ 4), Büyükşehir Belediyesine ait Şairler Tepesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Basın ve Medya Buluşması" programına katılarak konuşma yaptı.