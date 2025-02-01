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Kahramanmaraş'ta 74 Bin Bağımsız Konut 2025'e Kadar Teslim Edilecek

Kahramanmaraş'ta 2023'te meydana gelen depremlerin ardından inşa edilen 74 bin konut, bu yıl içinde afetzedelere teslim edilecek.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 11:34
Kahramanmaraş'ta 74 Bin Bağımsız Konut 2025'e Kadar Teslim Edilecek

Kahramanmaraş'ta Depremzedeler İçin 74 Bin Konut İnşaatı Devam Ediyor

6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş, bu yıl 74 bin bağımsız konutun afetzedeler için teslim edilmesine hazırlanıyor. 2025 yılı sonuna kadar toplamda yaklaşık 74 bin bağımsız birimin teslim edilmesi planlanıyor.

Vali Mükerrem Ünlüer'den Açıklamalar

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, yaptığı açıklamada depremin ardından konut sorununun çözümüne yönelik başlatılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Vali Ünlüer, “Kurası çekilen 34 bin 600 konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. 2025 yılı sonuna kadar hedefimiz toplamda yaklaşık 74 bin bağımsız birimi teslim etmektir.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, depremler sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut ile Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinesinde inşa edilen konutların temellerinin atıldığını vurguladı. Toplamda 37 bin 348 adet önceden belirlenen rezerv alan, 22 bin 137 yerinde dönüşüm rezerv alanı ve 13 bin 965 köy evi kırsal konut olmak üzere çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Köy Konutlarının İnşası Devam Ediyor

Ünlüer, “Birçok kırsal mahallemizde kalıcı köy konutlarımıza vatandaşlarımızı yerleştirdik. Yapımı tamamlanan konutlara da peyderpey hak sahibi vatandaşlarımız yerleşiyor.” dedi. Ayrıca, 2025 yılı sonunda hak sahipliği sayısının artması durumunda yeni konutların inşa edileceğini sözlerine ekledi.

"Asrın felaketi" olarak bilinen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta...

"Asrın felaketi" olarak bilinen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta afetzedeler için inşa edilen 74 bin bağımsız konut, bu yılın sonuna kadar vatandaşlara teslim edilecek.

"Asrın felaketi" olarak bilinen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta...

"Asrın felaketi" olarak bilinen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta afetzedeler için inşa edilen 74 bin bağımsız konut, bu yılın sonuna kadar vatandaşlara teslim edilecek.

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