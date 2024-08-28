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Kahramanmaraş'ta 78 Yaşındaki Çobanın Gizemli Ölümü

Andırın'da hayvanlarını otlatmaya çıkan 78 yaşındaki Bekir Karagedik, ormanda ölü bulundu. Vücudunda yara izleri tespit edildi.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 15:11
Kahramanmaraş'ta 78 Yaşındaki Çobanın Gizemli Ölümü

Kahramanmaraş’ta Hayvan Otlatmaya Giden 78 Yaşındaki Vatandaş Ölü Bulundu

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde meydana gelen olayda, Bekir Karagedik (78), hayvanlarını otlatmak amacıyla gittiği ormanlık alanda ölü bulundu.

Olayın Gelişimi

Kırsal Yeşilyurt Mahallesi Haymalı mevkiinde yaşayan Karagedik, dün sabah saatlerinde evinden ayrılarak hayvanlarını otlatmaya gitmişti. Ancak akşam saatlerine doğru babasıyla iletişime geçemeyen Veli Karagedik, durumu endişeyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yardım isteği üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayrıca, çevredeki vatandaşlar da arama çalışmalarına destek verdi.

Cansız Bedeni Bulundu

Uzun süren aramalar sonucunda, Bekir Karagedik’in cansız bedeni yaklaşık 13 saat sonra Pınarbaşı Mahallesi kırsalında bulundu. Yapılan incelemelerde, yaşlı adamın vücudunda bazı yara izleri tespit edildi.

Olayın Nedeni Araştırılıyor

Yaraların, yabani hayvanların saldırısına bağlı olabileceği değerlendiriliyor. Karagedik’in cenazesi, otopsi işlemleri için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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