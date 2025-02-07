Kahramanmaraş'ta 'Afetler ve Buhranlar Anında Alimlerin Sorumlulukları' Paneli Başladı

Kahramanmaraş’ta Önemli Panel Gerçekleşti

Kahramanmaraş'ta iki gün sürecek olan 'Afetler ve Buhranlar Anında Alimlerin Sorumlulukları' konulu panel, yoğun bir katılımla başladı. Vali Mükerrem Ünlüer'in açılış konuşmasıyla start alan etkinlik, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve İslam Alimleri Vakfı işbirliğinde Yunus Emre Kongre Merkezi'nde düzenleniyor.

Vali Ünlüer: 'Depremin İzleri 2025’e Kadar Silinecek'

Vali Ünlüer, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonrası yapılan çalışmalara değinerek, “Kahramanmaraş’ta 74 yeni köy kurduk. Hak sahiplerine 34 bin kalıcı konut teslim ettik” ifadelerini kullandı. Ayrıca, depremin etkilerinin 2025 yılı itibarıyla tamamen ortadan kaldırılacağını vurguladı.

Panelde Alimlerin Rolü Vurgulandı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, alimlerin, topluma manevi ve ahlaki açıdan rehberlik etme sorumluluklarını üstlendiğini belirtti. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ise, depremde yakınlarını kaybedenlere manevi destek verilmesinin önemine dikkat çekti.

Olumlu Toparlanma Süreci Gözlemlendi

İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, 6 Şubat 2023’teki depremlerin ardından bölgedeki toparlanma sürecinin olumlu etkilerini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı, İl Emniyet Müdürü ve diğer yetkililerin katıldığı panelde, deprem bölgesinden 7 ilden alimin buluşmasıyla değerlendirme toplantıları yapılacak.