Kahramanmaraş'ta Akaryakıt Tankerine Çarpan Kamyon Sürücüsü Öldü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde akaryakıt tankerine arkadan çarpan kamyonun sürücüsü Y.G. hayatını kaybetti; mazot yola döküldü.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 21:11
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 21:11
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen kazada, akaryakıt tankerine çarpan kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi. Olay, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu Avşar Mahallesi'nde gerçekleşti.

Kaza Detayları

Kazada; 06 BR 7156 plakalı kamyonu süren Y.G., önünde ilerleyen 63 ABA 968 plakalı akaryakıt tankerine arkadan çarptı. Çarpışma sonucu tankerden çıkan mazot yola döküldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Sonrası

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Y.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. Tankerin sürücüsü A.T. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

