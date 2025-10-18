Kahramanmaraş'ta Akaryakıt Tankerine Çarpan Kamyon Sürücüsü Öldü
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen kazada, akaryakıt tankerine çarpan kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi. Olay, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu Avşar Mahallesi'nde gerçekleşti.
Kaza Detayları
Kazada; 06 BR 7156 plakalı kamyonu süren Y.G., önünde ilerleyen 63 ABA 968 plakalı akaryakıt tankerine arkadan çarptı. Çarpışma sonucu tankerden çıkan mazot yola döküldü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Müdahale ve Sonrası
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Y.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. Tankerin sürücüsü A.T. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde akaryakıt tankerine çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.