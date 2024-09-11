Kahramanmaraş'ta Akülü Sandalyeye Çarpan Kamyonet 3 Yaralıya Sebep Oldu

Kahramanmaraş'ta Kazada 3 Kişi Yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, bir kamyonet akülü tekerlekli sandalyeye çarparak 3 kişiyi yaraladı. Olay, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi.

Kaza Anı ve Yaralılar

46 AEF 901 plakalı kamyonetin sürücüsü R.G., cadde üzerinde ilerleyen akülü engelli araçlarını kullanan M.İ. (37), kardeşi A.İ. (36) ve E.Ş.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tekerlekli sandalyeler etrafa savruldu.

Sağlık Durumu ve Olayın Sonrası

Yaralılar M.İ., A.İ. ve E.Ş., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan M.İ. ve E.Ş.'nin sağlık durumlarının ciddi olduğu bildirilirken, kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı.

Trafik Durumu

Kazanın ardından, olay yerine gelen inceleme ekipleri çalışmaları tamamladıktan sonra, kazanın yaşandığı cadde trafiğe yeniden açıldı.