Kahramanmaraş'ta asansör 6. kattan eksi 3'e düştü: 1 yaralı

Olay, Onikişubat ilçesi 5 Nisan Mahallesi Kuzey Çevre Yolu üzerindeki bir apartmanda meydana geldi.

İhbar ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, binanın 6. katındaki asansör henüz bilinmeyen bir nedenle eksi üçüncü kata düştü. İhbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle asansörde bulunanlar dışarı çıkarıldı. Asansörde 5 kişi olduğu ve 1 kişinin ayağının kırıldığı belirtildi.

