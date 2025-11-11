Kahramanmaraş'ta asansör 6. kattan eksi 3'e düştü: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta bir apartmanın 6. katındaki asansör, henüz bilinmeyen nedenle eksi üçüncü kata düştü; asansördeki 5 kişiden 1'i ayağından yaralandı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 19:48
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 19:48
Olay, Onikişubat ilçesi 5 Nisan Mahallesi Kuzey Çevre Yolu üzerindeki bir apartmanda meydana geldi.

İhbar ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, binanın 6. katındaki asansör henüz bilinmeyen bir nedenle eksi üçüncü kata düştü. İhbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle asansörde bulunanlar dışarı çıkarıldı. Asansörde 5 kişi olduğu ve 1 kişinin ayağının kırıldığı belirtildi.

