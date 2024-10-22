Kahramanmaraş'ta Bad-ı Saba Konutları Davası

Kahramanmaraş'taki Deprem Davası

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde yıkılan Bad-ı Saba Konutları A Blok'ta 42 kişinin ölümüne neden olan olaylarla ilgili yargılama devam ediyor. Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Şahin Avşaroğlu ile tutuksuz sanıklar İsmail A., Hülya K., Ömer Faruk T., Ali Enes Ç., Lutfi V. ve Ahmet Fatih T. yer aldı. Diğer tutuksuz sanıklar duruşmaya katılmadı.

Şahin Avşaroğlu'nun Savunması

Tutuklu sanık Şahin Avşaroğlu, savunmasında binanın yönetmeliklere uygun olduğunu ve 15 katlı olma kararının belediye tarafından alındığını öne sürdü. Şunları kaydetti:

"Binamı, yönetmelik çerçevesinde aldığımız ruhsat ve projeye uygun olarak tam yaptım. Buranın projesi ve ruhsatı 15 katlıdır. Bunun 15 katlı olması kararını alan belediyedir. Beton dökülüyormuş, içinde taş parçaları varmış... Deprem görmüş bir binanın karot değeri, yönetmeliğin üstünde çıktı. Bir binanın altına kuyu yapacak kadar dangalak mıyım?"

Avşaroğlu, 21 aydır yüksek güvenlikli cezaevinde olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

Sanıkların Beraat Talepleri

Tutuksuz sanıklar da kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep ettiler. Mahkeme heyeti, duruşmada eksiklerin giderilmesi talimatını vererek, tutuksuz sanıklar ile tutuklu sanığın mevcut durumlarının devamına hükmetti ve duruşmayı 22 Ocak 2025'e erteledi.

İddianame ve Cezai Talepler

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame çerçevesinde sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla birlikte toplam 22 yıl 6 ay hapis cezası talep edilmektedir.