Kahramanmaraş'ta Beton Blok Yüklü Tır Devrildi

Kahramanmaraş'ta Tır Kazası

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, beton blok yüklü bir tır devrildi. H.U.A. yönetimindeki 46 AS 783 plakalı tır, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun Madalyalı Kavşak mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza Anı ve Müdahale

Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Yaralanan sürücüye, ambulansta sağlık görevlileri tarafından müdahale gerçekleştirildi. Devrilen tır ve taşan beton bloklar nedeniyle yolun kapanması, trafikte yoğunluğa neden oldu.

Çalışmalar ve Normalleşme

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak durumu kontrol altına aldı. Ekiplerin yaklaşık 3,5 saat süren çalışması neticesinde devrilen tır ve beton bloklar kaldırıldı ve ulaşım normale döndü.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde beton blok yüklü tır devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde beton blok yüklü tır devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde beton blok yüklü tır devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde beton blok yüklü tır devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde beton blok yüklü tır devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde beton blok yüklü tır devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.