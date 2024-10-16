Kahramanmaraş'ta Beton Yüklü Tır Devrildi

Kahramanmaraş'ta Tır Devrilmesi Olayı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, beton blok yüklü bir tır kontrolden çıkarak devrildi. H.U.A. yönetimindeki 46 AS 783 plakalı tır, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu üzerindeki Madalyalı Kavşak mevkisinde kaza geçirdi.
Kaza Sonrası Müdahale
Kaza sonrası durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri, yaralanan tır sürücüsüne ambulansta tıbbi müdahalede bulundu.
Trafigin Aksaması ve Güvenlik Önlemleri
Devrilen tır ve dorsesinin yolu kapatması sebebiyle bölgede ciddi bir trafik yoğunluğu yaşandı. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alarak kazanın etkilerini azaltmaya çalıştı.
Trafik Akışının Yeniden Sağlanması
Trafik akışının normale dönmesi için devrilen tırın, vinç yardımıyla kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde beton blok yüklü tır devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde beton blok yüklü tır devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde beton blok yüklü tır devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde beton blok yüklü tır devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde beton blok yüklü tır devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde beton blok yüklü tır devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.