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Kahramanmaraş'ta Beton Yüklü Tır Devrildi

Kahramanmaraş'ta devrilen tır nedeniyle ulaşım durdu, trafik yoğunluğu oluştu.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 13:17
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 13:24
Kahramanmaraş'ta Beton Yüklü Tır Devrildi

Kahramanmaraş'ta Tır Devrilmesi Olayı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, beton blok yüklü bir tır kontrolden çıkarak devrildi. H.U.A. yönetimindeki 46 AS 783 plakalı tır, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu üzerindeki Madalyalı Kavşak mevkisinde kaza geçirdi.

Kaza Sonrası Müdahale

Kaza sonrası durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri, yaralanan tır sürücüsüne ambulansta tıbbi müdahalede bulundu.

Trafigin Aksaması ve Güvenlik Önlemleri

Devrilen tır ve dorsesinin yolu kapatması sebebiyle bölgede ciddi bir trafik yoğunluğu yaşandı. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alarak kazanın etkilerini azaltmaya çalıştı.

Trafik Akışının Yeniden Sağlanması

Trafik akışının normale dönmesi için devrilen tırın, vinç yardımıyla kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde beton blok yüklü tır devrildi. İhbar üzerine kaza yerine...

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde beton blok yüklü tır devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde beton blok yüklü tır devrildi. İhbar üzerine kaza yerine...

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde beton blok yüklü tır devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde beton blok yüklü tır devrildi. İhbar üzerine kaza yerine...

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde beton blok yüklü tır devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde beton blok yüklü tır devrildi. İhbar üzerine kaza yerine...

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde beton blok yüklü tır devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde beton blok yüklü tır devrildi. İhbar üzerine kaza yerine...

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde beton blok yüklü tır devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde beton blok yüklü tır devrildi. İhbar üzerine kaza yerine...

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde beton blok yüklü tır devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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