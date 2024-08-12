Kahramanmaraş'ta Boğa Saldırısı Anları Güvenlik Kamerasında

Kahramanmaraş'ta Besici Boğa Saldırısından Kurtuldu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde besicilik yapan Hakan Demirel, çiftliğindeki 1 tonluk boğa ile yaşadığı zorlu anları güvenlik kameralarına yansıttı. Olay, Akbayır Mahallesi'nde meydana geldi.

Saldırı Anı ve Kaçış

Demirel, arkadaşlarıyla birlikte boğayı kamyona yüklemeye çalışırken, boğa aniden huysuzlanarak saldırıda bulundu. Kamyon kapağını kapatmaya çalışırken, boğa boynuzları ile kapağı yerinden sökerek Demirel’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Demirel, yere düştü.

Boğa saldırısından son anda kurtulan Demirel, yeniden kamyondan inerken, boğanın saldırısından kaçmayı başardı. O anlar, çiftlikteki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olaydaki bu şans eseri kurtuluş, hayvanların ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.