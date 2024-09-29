Kahramanmaraş'ta Boğulma Olayı

Kahramanmaraş'ta Trajik Boğulma Olayı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen bir boğulma olayı, bölge halkını yasa boğdu. 20 yaşındaki genç, Suçatı Mahallesi'ndeki baraj göletine girdiği sırada hayatını kaybetti.

Olayın Gelişimi

Edinilen bilgilere göre, Hamza Neccar isimli genç, ailesiyle birlikte piknik yapmak üzere Suçatı Göleti'nin kıyısına gelmişti. Serinlemek amacıyla suya giren Neccar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Acil Müdahale

Genç adamın kaybolduğunu fark eden yakınları, hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar, Şuçat Göleti'nde yaptıkları arama çalışmaları sonucunda Neccar'ın cansız bedenine ulaştı.

Yaşanan Üzüntü

Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Hamza Neccar'ın yakınları, olay yerinde büyük bir üzüntü yaşadı ve sinir krizi geçirdi. Genç adamın cenazesi, otopsi işlemleri için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde baraj göletine giren 20 yaşındaki genç boğuldu.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde baraj göletine giren 20 yaşındaki genç boğuldu.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde baraj göletine giren 20 yaşındaki genç boğuldu.