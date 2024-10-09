Kahramanmaraş'ta Boşanma Aşamasındaki Kadın Bıçaklandı

Kahramanmaraş'ta Şiddet Olayı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, boşanma aşamasında olan bir kadın, eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda, Dilber K. ile eşi Vedat K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Başlangıçta sakin olan tartışma giderek şiddetini artırdı.

Tartışmanın Sonucu Felaket Oldu

Tartışmanın büyümesiyle birlikte Vedat K, eşi Dilber K.’yi bıçakladı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Yaralı Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Dilber K, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Olaydan sonra Vedat K, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürmekte. İlerleyen günlerde detaylarıyla birlikte hukuki süreç başlayacak.