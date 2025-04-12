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Kahramanmaraş'ta Cinayet Faillerini Öven Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta, İstanbul'da 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren failleri öven bir kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 20:51
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 20:51
Kahramanmaraş'ta Cinayet Faillerini Öven Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Cinayet Faillerini Öven Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin sosyal medya üzerinden cinayet faillerini öven ve Minguzzi ailesine tehditler içeren mesajlar paylaşan bir kişi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yakalandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube, Siber Suçlarla Mücadele Şube ve Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışma sonucunda şüphelinin M.G. olduğu belirlendi. M.G., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adalete sevk edilen şüpheli, "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayın Detayları

Olay, 24 Ocak tarihinde yaşandı. Mattia Ahmet Minguzzi, arkadaşlarıyla birlikte Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'nde kaykay malzemesi almak üzere pazara gitmişti. Burada B.B. ve U.B. ile arasında tartışma çıkmış, pazardan ayrılmaya çalışırken B.B. tarafından bıçaklanmış ve U.B. tarafından yerde tekmelenmiştir.

Ağır yaralanan Minguzzi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmış, kaçan iki sanık ise daha sonra yakalanarak tutuklanmıştır. Mattia, hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybederken, tutuklanan iki failin yargı süreci devam etmektedir.

İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin...

İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin, sosyal medya üzerinden cinayet faillerini öven ve aileye yönelik tehdit içeren mesajlar paylaşan kişi, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yakalandı.

İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin...

İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin, sosyal medya üzerinden cinayet faillerini öven ve aileye yönelik tehdit içeren mesajlar paylaşan kişi, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yakalandı.

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