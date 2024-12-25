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Kahramanmaraş'ta Cinayet Hükümlüleri Yakalandı

Kahramanmaraş'ta 2 kişiyi öldüren 4 firari hükümlü, jandarma operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 19:08
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 19:10
Kahramanmaraş'ta Cinayet Hükümlüleri Yakalandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, 4 yıl önce 2 kişiyi öldürmekten hüküm giyen 4 firari yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklama, Binboğa Mahallesi'nde 18 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen cinayetlerin ardından firar eden hükümlülerin yakalanmasına yönelik özel bir ekip kurulduğunu duyurdu.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) işbirliğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda, kesinleşmiş hapis cezaları 46 yıl 9 ay 15 gün ile 91 yıl 9 ay 15 gün arasında değişen C.Ç. (54), T.Ç. (47), S.Ç. (45) ve M.Ç. (34) isimli firari hükümlüler, saklandıkları yerde ele geçirildi.

Yakalanan dört firari hükümlü, hemen ardından cezaevine teslim edildi. Hatırlanacağı üzere, Binboğa Mahallesi'ndeki cinayet olayı, arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan bir kavgada gerçekleşmişti. 53 yaşındaki M.C. ve S.C. bu kavgada hayatını kaybetmişti.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, 4 yıl önce 2 kişiyi öldürmekten hüküm giyen 4 firari...

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, 4 yıl önce 2 kişiyi öldürmekten hüküm giyen 4 firari yakalandı.

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