Kahramanmaraş'ta Damat ve Gelin, 11 Saatlik Kar Mücadelesinin Ardından Kurtarıldı

Kahramanmaraş Göksun'da Şok Edici Hadise

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan gelin ve damat, tam 11 saat süren zorlu bir bekleyişin ardından kurtarıldı.

Yolda Kalan Çiftin Hikayesi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden Kırıkkale’ye giden çifti taşıyan araç, yoğun kar yağışı yüzünden Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun Göksun-Sarız bölümünde sıkışıp kaldı. Aileleriyle birlikte zorlu koşullar içerisinde mahsur kalan gelin ve damat, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Göksun'da Sıcak Karşılama

Kurtarılan gelin ve damat, Göksun Belediye Kültür Merkezi’ne yerleştirildi. Burada genç çifti karşılayan Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, onlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Cüce, "Zahmetli bir düğün dönüşü, ama inşallah sağ salim evlerine varacaklar ve düğünlerini tamamlayacaklar" diyerek duygusal anlar yaşadı.

Teşekkürler ve Hatıralar

Yeni dünya evine giren çift, yaşadıkları zor günün ardından Başkan Cüce ve yetkililere teşekkür etti. Çift, kar ve tipi nedeniyle zorluklar atlattıklarını ancak bu durumun kendilerine unutulmaz bir hatıra olarak kalacağını dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.