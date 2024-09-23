Kahramanmaraş'ta Darbe Olayı: İki Kadın Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Darbe Olayı

Kahramanmaraş'ta, iki kadının bir kişiyi sopayla darbettiği iddiasıyla tutuklandığı bildirildi.

Olayın Gelişimi

Kahramanmaraş Valiliği, Andırın ilçesinde meydana gelen olayla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, N.Y. isimli bireyin darp edilmesine ilişkin sosyal medya üzerinde paylaşılan bir videonun incelendiği belirtildi.

Victim's Durumu

N.Y., kafası ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralarla Andırın Devlet Hastanesi'ne başvurarak darp raporu aldı. N.Y., kendisini darbeden M.G. ve S.G. isimli kişilere karşı şikayette bulundu.

Adli Süreç Başlatıldı

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan M.G. ve S.G., adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda, Mahkeme tarafından "silahla nitelikli yaralama" suçundan tutuklandılar. Sonuç olarak, adli süreç devam ederken halk arasında endişe yaratan bu olayın aydınlatılması için gerekli adımlar atılmaktadır.