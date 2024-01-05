Kahramanmaraş'ta deprem: AFAD depremin şiddetini duyurdu

Kahramanmaraş'ta 3.6 şiddetinde deprem oldu. AFAD, depremin saat 17.03'de gerçekleştiğini duyurdu.

Kahramanmaraş'ta deprem: AFAD depremin şiddetini duyurdu
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Elbistan'da 3.6 şiddetinde bir deprem yaşandı. AFAD, depremin saat 17.03'te ve 6.99 km derinlikte gerçekleştiğini sosyal medya hesabından bildirdi.

Kahramanmaraş Elbistan'da akşam saatlerinde deprem meydana geldi. 3,6 şiddetinde olduğu tespit edilen depreme dair ayrıntıları AFAD yetkilileri paylaştı.

KAHRAMANMARAŞ'TA 3.6 ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU

AFFAD Kahramanmaraş'ta deprem olduğu bilgisini sosyal medya hesabından doğruladı. Yapılan paylaşıma göre deprem Elbistan merkezli olarak yerin 6.99 km altında gerçekleşti. Deprem akşam saat 07.03 sularında gerçekleştiği de belirtilen bilgiler arasında yer aldı.

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