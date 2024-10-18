Kahramanmaraş'ta Deprem Davasında Yeni Gelişmeler

Kahramanmaraş’ta Ebrar Sitesi F Blok Davasına Devam Edildi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi F Blok'ta, 96 kişinin yaşamını yitirmesi ve 8 kişinin yaralanmasıyla ilgili açılan davanın duruşmasına devam edildi.

Yargılama Süreci

5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık Çetin Kurt ile başka bir dosyadan tutuklu olan Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılım sağladı. Ayrıca tutuksuz sanık Metin K. ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Katılanlar ve Savunmalar

Duruşmaya katılmayan firari sanık Mustafa Timurbanga ile tutuksuz sanıklar Ahmet D, Tamer K. ve Berra E. dikkat çekti. Mahkemede tanık olarak dinlenen Ebrar Sitesi sakinlerinden Abdulkerim K., dairesini Tevfik Tepebaşı, Mustafa Timurbanga ve Ahmet D.'en aldığını ifade etti.

Tutuklu sanık Çetin Kurt, suçlamalardan aklanmak amacıyla, binanın yapımını üstlenenin Mustafa Timurbanga olduğunu savundu. Atilla Öz ise duruşmalardan muaf tutulma talebinde bulundu. Diğer sanıklar, önceki savunmalarını tekrar ederek tahliye talebinde bulundular.

Mahkeme Kararı

Mahkeme heyeti, mevcut durumlarıyla sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 10 Ocak 2025 tarihine erteledi.

İddianame ve Ceza Talepleri

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla, her biri için 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.