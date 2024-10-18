DOLAR
34,24 -0,45%
EURO
37,2 -0,35%
ALTIN
2.981,59 -0,96%
BITCOIN
2.326.689,2 -1,48%

Kahramanmaraş'ta Deprem Davasında Yeni Gelişmeler

Ebrar Sitesi F Blok'taki deprem davasında tutuklu sanıkların durumu görüşüldü, mahkeme duruşmayı erteledi.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 16:38
Kahramanmaraş'ta Deprem Davasında Yeni Gelişmeler

Kahramanmaraş’ta Ebrar Sitesi F Blok Davasına Devam Edildi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi F Blok'ta, 96 kişinin yaşamını yitirmesi ve 8 kişinin yaralanmasıyla ilgili açılan davanın duruşmasına devam edildi.

Yargılama Süreci

5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık Çetin Kurt ile başka bir dosyadan tutuklu olan Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılım sağladı. Ayrıca tutuksuz sanık Metin K. ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Katılanlar ve Savunmalar

Duruşmaya katılmayan firari sanık Mustafa Timurbanga ile tutuksuz sanıklar Ahmet D, Tamer K. ve Berra E. dikkat çekti. Mahkemede tanık olarak dinlenen Ebrar Sitesi sakinlerinden Abdulkerim K., dairesini Tevfik Tepebaşı, Mustafa Timurbanga ve Ahmet D.'en aldığını ifade etti.

Tutuklu sanık Çetin Kurt, suçlamalardan aklanmak amacıyla, binanın yapımını üstlenenin Mustafa Timurbanga olduğunu savundu. Atilla Öz ise duruşmalardan muaf tutulma talebinde bulundu. Diğer sanıklar, önceki savunmalarını tekrar ederek tahliye talebinde bulundular.

Mahkeme Kararı

Mahkeme heyeti, mevcut durumlarıyla sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 10 Ocak 2025 tarihine erteledi.

İddianame ve Ceza Talepleri

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla, her biri için 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
RTÜK'ten Yeni Gündüz Kuşağı Etik İlkeleri
2
Erdemli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
3
Otomobil Dolandırıcılığında Üç Tutuklama
4
Ürdün Ordusu'ndan Sınır Geçişi İddialarına Yanıt
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MESS Genel Kurulu'nda Metal Sanayisine Vurgu Yaptı
6
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan ile Görüştü
7
İsviçre Basını: İstabul'daki Müzakerelerde ABD ve İngiltere'nin Rolü

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor