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Kahramanmaraş'ta Deprem Konutu Başvuruları İçin İki Gün Ek Süre Verildi

Kahramanmaraş'ta deprem konutu başvuru süresi 21-22 Kasım'da uzatıldı. AFAD ve e-devlet üzerinden işlemler yapılabilecek.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 19:40
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 19:40
Kahramanmaraş'ta Deprem Konutu Başvuruları İçin İki Gün Ek Süre Verildi

Kahramanmaraş'ta Deprem Konutu Başvurularında Son Tarih Uzatıldı

Kahramanmaraş Valiliği, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonucu evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşlar için hak sahipliği başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu.

Ek Süre Detayları

Valilikten yapılan açıklamada, başvurularının süresi 21-22 Kasım tarihlerinde iki gün uzatılacağı bildirildi. Bu süreçte afetzedeler, 81 ildeki AFAD müdürlüklerinden veya e-devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Başvuru İşlemleri

Açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta yaşayıp diğer illerdeki hasar gören konutlar için hak sahipliği başvurusu yapmak isteyen afetzedeler, AFAD İl Müdürlüğü'ne şahsen başvurarak işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Şahsen başvurular, 21 Kasım 2024 saat 08.00'de başlayıp, 22 Kasım 2024 saat 23.59'da sona erecektir. E-devlet üzerinden yapılacak başvurular ise 21 Kasım 2024 günü saat 00.01'de başlayıp, 22 Kasım 2024 günü saat 23.59'da tamamlanacaktır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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