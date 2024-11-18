Kahramanmaraş'ta Deprem Sonrası Yapıların Anahtar Teslimine 2025'te Başlanacak

Kahramanmaraş'ın Kalbinde Yeniden İnşa Çalışmaları

Kahramanmaraş, 6 Şubat 2023'te yaşanan ve "asrın felaketi" olarak tanımlanan depremlerin ardından hızla ayağa kalkıyor. Deprem öncesinde "şehrin kalbi" olarak bilinen Cahit Zarifoğlu Caddesi, Hükümet Bulvarı, Trabzon Caddesi, Azerbaycan Bulvarı ve Ebrar Sitesi'ndeki inşaat çalışmaları yoğun bir tempo ile devam ediyor.

Vali Ünlüer'den Açıklamalar

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezinin yeniden inşasında önemli adımlar atıldığını söyledi. Özellikle Hükümet Bulvarı, Cahit Zarifoğlu Caddesi, Azerbaycan Bulvarı ve Trabzon Caddesi'nde sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ünlüer, toplamda 5 bin 412 bağımsız birimin inşasının devam ettiğini belirtti ve bu yapıların 2025 yılının Mayıs ayında teslim edilmesi planlandığını ifade etti.

Eğitim ve Dönüşüm Projeleri

Vali Ünlüer, Azerbaycan Mahallesi'ndeki 24 derslikli okulun yapımının tamamlandığını da duyurdu. Ebrar Sitesi'nin ise Şubat ayında hak sahiplerine dağıtılmasının hedeflendiğini söyleyen Ünlüer, il genelinde Doğukent ve Güneş Evleri ile birlikte toplamda yaklaşık 20 bin konutun dönüşüm sürecinin başladığını bildirdi.

Hızla İlerleyen Fiziki Çalışmalar

Kentteki yapıların inşaatında bazı bölgelerde %90 oranına ulaşıldığını vurgulayan Ünlüer, başlangıçta zemin iyileştirme çalışmalarının zaman almasına rağmen şu anda fiziki ilerlemenin hızlandığını belirtti. Yapıların inşaat süreçlerinde %63 seviyesine ulaşan Ebrar Sitesi ile birlikte diğer projeler de hızlı bir gelişim sergiliyor.

Ocak Ayından İtibaren Anahtar Teslimleri Başlayacak

Kahramanmaraş Valisi Ünlüer, Ocak ayından itibaren kent merkezindeki yapıların hak sahiplerine peyderpey teslim edilmeye başlanacağını belirtti. "Büyükşehir Belediyesinin etrafındaki yapılar ve Hükümet Bulvarı'ndaki yapılar %90 seviyesinde, Ebrar Sitesi %63 seviyesinde, diğerleri ise %45 seviyelerinde ancak çalışmalar çok hızlı ilerliyor. Ocak ayında hak sahiplerine teslimat aşamasına geçeceğiz" diyerek müjdeli bir haberi paylaştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.