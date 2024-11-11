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Kahramanmaraş'ta Deprem Yararları İçin Birlikte Hareket Vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, deprem yaralarının birlikteliğiyle sarılacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 17:48
Kahramanmaraş'ta Deprem Yararları İçin Birlikte Hareket Vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kahramanmaraş'ta Konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Kahramanmaraş'ta düzenlenen "Çocuk Şenliği" programında önemli mesajlar verdi. Kaya, "Devlet ve millet el ele verdikten sonra altından kalkamayacağımız hiçbir güçlük yok. Depremin yaralarını hep birlikte saracağız ve birlikte iyileşeceğiz." dedi.

Birlikte Sarılacağız

Kaya, AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, partisinin sosyal projeleriyle deprem bölgesindeki afetzede vatandaşların yanında yer aldığına vurgu yaptı. 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketinin, Türkiye'nin dayanışma ruhunu en iyi şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

Kaya, "Asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devletin hızlı müdahale yeteneğini ön plana çıkararak, "1999 Marmara depreminde devletin bölgeye ulaşması günler sürdü, oysa 6 Şubat depremleri sonrasında tüm kurum ve kuruluşlarımız halkımızın yanındaydı." şeklinde konuştu.

Yeni Projeler ve Gelecek Umutları

Kahramanmaraş'ın yeniden inşa sürecine değinen Kaya, şunları söyledi: "Bir taraftan şehirlerimizi yeniden imar ederken, diğer taraftan çocuklarımızın gönlünü almak bizim sorumluluğumuzdur. AK Parti olarak deprem bölgesindeki çocuklarımız için yeni projeler hayata geçireceğiz."

Kaya, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Kasım'da Kahramanmaraş'a geleceğini ve yeni konut teslimleri yapacağını da duyurdu.

Etkinlikte Eğlence ve Dayanışma

Etkinlikte çocuklar, kendileri için düzenlenen şenlikte eğlenirken Rafadan Tayfa gibi sevilen çizgi film karakterlerinin sahne gösterisini ilgiyle izledi.

Etkinliğe, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ve diğer katılımcılar da eşlik etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından, Kahramanmaraş'ta Milli İrade...

AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından, Kahramanmaraş'ta Milli İrade Meydanı'nda "Çocuk Şenliği" düzenlendi.

AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından, Kahramanmaraş'ta Milli İrade...

AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından, Kahramanmaraş'ta Milli İrade Meydanı'nda "Çocuk Şenliği" düzenlendi.

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