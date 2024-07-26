Kahramanmaraş'ta Deprem Yardımları İçin İstişare Toplantısı

Kahramanmaraş'ta Deprem Sonrası İstişare Toplantısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremleri sonrası milletin gösterdiği feraseti övdü. Yılmaz, "Allah bu aziz milletten de razı olsun. Bu cefakar aziz millet, dünyanın çok az milletinin ortaya koyduğu feraseti sergiledi," dedi.

Toplantının Amacı ve Katılımcılar

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen "Deprem Bölgesi Belediye Başkanları İstişare Toplantısı"nda Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Gaziantep'teki yerel yönetimlerin temsilcileri bir araya geldi. Yılmaz, toplantının sadece büyükşehir belediye başkanları ile sınırlı kalmadığını, genel sekreter yardımcıları ve ilgili daire başkanlarının da katıldığını belirtti.

Yerel Seçimler ve Devletin Çalışmaları

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından yaraların sarılması için hızla çalışmalara başlandığını vurgulayan Yılmaz, devletin Kahramanmaraş'ta yaklaşık 40 bin konutu kısa süre içinde teslim edeceğini açıkladı.

SGK Borçları Üzerine Açıklama

Bir muhabirin, belediyelerin sosyal güvenlik kurumu (SGK) borçları ile ilgili sorusu üzerine Yılmaz, bu durumun yalnızca muhalefet partisi yöneticilerinin değil, tüm belediyeleri kapsadığını aktardı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin Rolü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, bu toplantıya ev sahipliği yaptıkları için gurur duyduklarını belirtti. Görgel, 6 Şubat depremlerinin üzerinden 16 ay geçtiğini hatırlatarak, "Asrın felaketi, asrın dayanışmasına dönüştü. Devletimiz ve milletimiz, deprem sonrası seferberlik ruhuyla hareket etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde umutlarımız yeniden yeşerdi," dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş'taki bir otelde düzenlenen "Deprem Bölgesi Belediye Başkanları İstişare Toplantısı"na katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş'taki bir otelde düzenlenen "Deprem Bölgesi Belediye Başkanları İstişare Toplantısı"na katıldı.