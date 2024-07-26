Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kahramanmaraş'ta Deprem Yardımları İçin İstişare Toplantısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, deprem sonrası yara sarma çalışmalarını ve belediyelerin iş birliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 15:23
Kahramanmaraş'ta Deprem Yardımları İçin İstişare Toplantısı

Kahramanmaraş'ta Deprem Sonrası İstişare Toplantısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremleri sonrası milletin gösterdiği feraseti övdü. Yılmaz, "Allah bu aziz milletten de razı olsun. Bu cefakar aziz millet, dünyanın çok az milletinin ortaya koyduğu feraseti sergiledi," dedi.

Toplantının Amacı ve Katılımcılar

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen "Deprem Bölgesi Belediye Başkanları İstişare Toplantısı"nda Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Gaziantep'teki yerel yönetimlerin temsilcileri bir araya geldi. Yılmaz, toplantının sadece büyükşehir belediye başkanları ile sınırlı kalmadığını, genel sekreter yardımcıları ve ilgili daire başkanlarının da katıldığını belirtti.

Yerel Seçimler ve Devletin Çalışmaları

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından yaraların sarılması için hızla çalışmalara başlandığını vurgulayan Yılmaz, devletin Kahramanmaraş'ta yaklaşık 40 bin konutu kısa süre içinde teslim edeceğini açıkladı.

SGK Borçları Üzerine Açıklama

Bir muhabirin, belediyelerin sosyal güvenlik kurumu (SGK) borçları ile ilgili sorusu üzerine Yılmaz, bu durumun yalnızca muhalefet partisi yöneticilerinin değil, tüm belediyeleri kapsadığını aktardı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin Rolü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, bu toplantıya ev sahipliği yaptıkları için gurur duyduklarını belirtti. Görgel, 6 Şubat depremlerinin üzerinden 16 ay geçtiğini hatırlatarak, "Asrın felaketi, asrın dayanışmasına dönüştü. Devletimiz ve milletimiz, deprem sonrası seferberlik ruhuyla hareket etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde umutlarımız yeniden yeşerdi," dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş'taki bir otelde düzenlenen "Deprem Bölgesi Belediye Başkanları İstişare Toplantısı"na katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş'taki bir otelde düzenlenen "Deprem Bölgesi Belediye Başkanları İstişare Toplantısı"na katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Çeşme suyuna talim ettirecek zam! Böyle zam görülmedi!

Ankara'nın o ilçesi müziğe doyacak! Girişler tamamen ücretsiz!

Bardak bardak içen kabızlığı unutuyor! Bu meyve tuvaletten çıkarmıyor

PTT'den beklenen duyuru geldi! 81 ilde PTT personel alımı: KPSS şartı belli oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Realme 13 Pro ve 13 Pro Plus'ın özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu!

PTT'den beklenen duyuru geldi! 81 ilde PTT personel alımı: KPSS şartı belli oldu

Fiat Scudo’da Temmuz sonuna özel kampanya! 700.000 TL kredi ve yüzde 2,99 faiz oranı

Saksıda çiçek yetiştirenler, çiçeğin toprağına 5-6 tane kibrit çöpü dikin bakın ne oluyor

Saatlerce beklemeye son! O işlem artık e-Devlet kapısında!

Dünya Türkiye'deki bu üniversiteleri konuşuyor! İlk 500'de yerini aldılar!

Bardak bardak içen kabızlığı unutuyor! Bu meyve tuvaletten çıkarmıyor

Sigara zammı hem ciğer hem cep yakacak! Paket başı okkalı zam geldi!

Çeşme suyuna talim ettirecek zam! Böyle zam görülmedi!

Ankara'nın o ilçesi müziğe doyacak! Girişler tamamen ücretsiz!

Başvuru için son iki gün! KPSS şartsız personel alımı başladı!

Bakanlığa dev personel alımı! En az lise mezunu olmak şart!