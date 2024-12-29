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Kahramanmaraş'ta Depremde Hasar Gören Binaların Yıkımı Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören binaların yıkım süreci hız kesmeden sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 17:00
Kahramanmaraş'ta Depremde Hasar Gören Binaların Yıkımı Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonrası ağır hasar gören binaların yıkım işlemleri devam ediyor. Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, şehir merkezindeki hasarlı yapılar için ekipler seferberlik ilan etti.

Zümrüt Apartmanı Kontrollü Bir Şekilde Yıkıldı

Bu çerçevede, Yamaçtepe Mahallesi'nde yer alan 10 katlı Zümrüt Apartmanı, uzman ekipler tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım esnasında çevrede güvenlik önlemleri alındı ve bölge sakinleri bilgilendirildi. Yıkım sonrası oluşan molozlar, kamyonlarla enkaz döküm sahasına taşındı.

Kahramanmaraş'ta yaşanan bu olaylar, deprem sonrası iyileşme sürecinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören binaların...

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı sürüyor. Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı Yamaçtepe Mahallesi'ndeki 10 katlı Zümrüt Apartmanı, kontrollü şekilde yıkıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören binaların...

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı sürüyor. Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı Yamaçtepe Mahallesi'ndeki 10 katlı Zümrüt Apartmanı, kontrollü şekilde yıkıldı.

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