Kahramanmaraş'ta Depremin İkinci Yıldönümü Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Kahramanmaraş’ta Deprem Felaketinin İkinci Yıldönümü Anılıyor

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin ikinci yılında, anma programları ve mezarlık ziyaretleri dolayısıyla eğitim öğretime 6 Şubat'ta ara verileceği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelindeki resmi ve özel okullarda eğitim öğretim faaliyetlerinin durdurulacağı bildirildi. 6 Şubat 2025 tarihinde gerçekleşecek anma etkinlikleri sırasında trafik yoğunluğunun artabileceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "İlimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime 6 Şubat 2025 tarihinde bir gün süreyle ara verilmiştir. Kurum yöneticileri, hizmetlerin aksatılmaması ve zorunlu hizmetlerin devam etmesi için asgari düzeyde personel bulundurmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar 6 Şubat 2025 tarihinde idari izinli sayılacaktır. Bu kapsamda sağlık, ulaşım, asayiş ve güvenlik gibi zorunlu hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması önceliklidir.