Kahramanmaraş'ta Depremzede Kadınlara Yönelik Seramik Kursu Açıldı

Kahramanmaraş'ta Depremzedelere Özgü Seramik Kursu ve Merkezi Açıldı

Onikişubat Belediyesi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Deniz Feneri Derneği iş birliği ile 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, kadınlar için bir seramik kursu ve kurs merkezi faaliyete geçti.

Açılış Töreninde Duygusal Anlar

EXPO Arasta Çarşısı'nda düzenlenen açılış töreninde konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, depremin ardından yaşanan zorlu günlerin unutulmayacağını dile getirdi. Toptaş, bu tür desteklerin önemine dikkat çekerek, “Bu proje, sadece bir kurs merkezi açılışı değil, aynı zamanda depremin yaralarını birlikte sarmanın, dayanışmanın ve geleceğe umutla bakmanın bir göstergesidir.” şeklinde ifadelerde bulundu.

Kadın İstihdamına Önemli Bir Katkı

Başkan Toptaş, açılan kurs sayesinde kadınların yeni beceriler kazanarak kendi ekonomik katkılarını sağlamalarının hedeflendiğini ifade etti. “Burada kadınlarımız hem üretecek hem öğrenecek hem de emeklerini kazanca dönüştürecek. Kadınlarımızın ellerinden çıkan her bir eser, sabrın, azmin ve emeğin bir yansıması olacak.” dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Sürdürülebilir Destek

Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçi Yardımcısı Dr. Moza Al Hosani de projeyle Türkiye’deki kadınlara sürdürülebilir destek sağlamayı amaçladıklarının altını çizdi. Al Hosani, her yıl 150-200 kadının bu programdan faydalanarak yeni beceriler kazanmasının hedeflendiğini belirtti.

Deniz Feneri Derneği’nden Destek

Deniz Feneri Derneği Ankara Şube Başkanvekili Hamit Kunt ise projenin depremden etkilenen kadınların hayatlarına olumlu katkılar sağlayacağına inandıklarını aktardı. Kunt, bu projeyle kadınların yaşam standartlarını iyileştirmesinin ve finansal bağımsızlıklarına kavuşmasının hedeflendiğini vurguladı.

Onikişubat Belediyesi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Deniz Feneri Derneği tarafından, 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta seramik kursu ve kurs merkezi açıldı.

Onikişubat Belediyesi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Deniz Feneri Derneği tarafından, 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta seramik kursu ve kurs merkezi açıldı.