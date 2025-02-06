Kahramanmaraş'ta Depremzedeler Kaybettiklerini Andı

Kahramanmaraş'ta Deprem Anmaları Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anıldı. Osman Sayın Spor Salonu önünde düzenlenen etkinlikte, depremzedeler bir araya gelerek kaybettikleri yakınlarını andı.

Unutmadık, Saygı Duyuyoruz

Etkinlikte, depremzedeler tarafından "unutmadık" ve "saygı ve özlemle anıyoruz" yazılı dövizler yere serilerek üzerine karanfiller bırakıldı. Katılımcılar, Kur'an-ı Kerim okumalarıyla dualar etti.

Hüzünlü Yine Bir Araya Geldiler

Programda, yakınlarını kaybeden bazı depremzedelerin duygusal konuşmalar yaptığı anlar dikkat çekti. Ayrıca, asrın felaketinde vefat edenlerin fotoğrafları bir duvara asılarak, deprem anlarını yansıtan görüntüler izlendi.

Ateş Başında Nöbet Tutuştular

12 bloku yıkılan Ebrar Sitesi'nin yerine inşa edilen konutların önüne gelen aileler, burada ateş başında nöbet tutarak kaybettikleri sevdiklerini andı. Depremde yaşamını yitirenlerin yakınları, ayrıca Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda da kabir ziyareti gerçekleştirdi.

Yardım ve Dayanışma

Etkinlik alanında kurulan çadırlarda depremzede ailelere çorba, tatlı, tavuk, pilav ve çay ikramında bulunuldu. Bu kutsal günde dayanışma ve birlik ruhu bir kez daha hissedildi.