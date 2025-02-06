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Kahramanmaraş'ta Depremzedeler Mezarlıkları Ziyaret Ediyor

Kahramanmaraş'ta depremlerde kaybedilen yakınlar için mezarlıklar ziyaret ediliyor. Aileler duygusal anlar yaşıyor.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 14:30
Kahramanmaraş'ta Depremzedeler Mezarlıkları Ziyaret Ediyor

Kahramanmaraş'ta Mezar Ziyaretleri

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yakınlarını kaybedenler, mezarlıkları ziyaret etmeye devam ediyor. Kentteki afette hayatını kaybedenler için yapılan bu ziyaretlerde, acı dolu anlar yaşanıyor.

Mezarlıkta Duygusal Anlar

Erken saatlerden itibaren Kapıçam Şehir Mezarlığı'na gelen ziyaretçiler, ellerinde çiçeklerle yakınlarının mezarlarını ziyaret ediyor. Bazı aileler, mezar taşlarını yıkayarak ve yakınları için dua ederek duygusal anlar yaşıyor. Kur'an-ı Kerim okuyan ziyaretçiler, acılarını paylaşırken gözyaşlarına hakim olamıyor.

Gönüllülerden Destek

Mezarlıkta, çeşitli kuruluşların personeli ve sivil toplum kuruluşu gönüllüleri de ailelere destek olmak için burada. Ziyaretçilere ikramlarda bulunan gönüllüler, bu zor süreçte insanlara moral vermeye çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler, mezarlıkları ziyaret...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler, mezarlıkları ziyaret ediyor. Mezar taşlarını yıkayan bazı ziyaretçiler, yakınları için dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler, mezarlıkları ziyaret...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler, mezarlıkları ziyaret ediyor. Mezar taşlarını yıkayan bazı ziyaretçiler, yakınları için dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu

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