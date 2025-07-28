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Kahramanmaraş'ta Devrilen Otomobilde Can Kaybı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 22:49
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 22:49
Kahramanmaraş'ta Devrilen Otomobilde Can Kaybı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Ahmet Darıcı'nın yönetimindeki 46 HK 719 plakalı otomobil, Elbistan-Ekinözü kara yolunun Belen mevkisinde devrilerek ters döndü.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda yaralanan sürücü ile beraberindeki Döndü Darıcı (83), Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Döndü Darıcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Döndü Darıcı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı....

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı....

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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