Kahramanmaraş'ta Düğünde 'Maganda Kurşunu': 6 Tutuklama

Ekinözü Soysallı'da 23 Ağustos'ta gerçekleşen olayda 22 yaşındaki D.T. yaralandı

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine bağlı Soysallı Mahallesi'nde 23 Ağustos'ta düzenlenen bir düğünde havaya ateş açılması sonucu D.T. (22) boğazına isabet eden mermiyle ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmada, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmayı Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sürdürüyor.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 6 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği ve 953 tabanca fişeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer denetim ve güvenlik önlemlerinin artırılacağını bildiriyor.

