Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi artık Anka Toplu Konutları

Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nin adı "Anka Toplu Konutları" oldu

Yeniden imarda 678 konut ve 107 ticari bölüm tamamlandı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve ağır bilanço veren Ebrar Sitesinin bulunduğu bölgede yürütülen yeniden imar çalışmaları tamamlandı. Bölgedeki konut ve iş yerlerine, "Anka Toplu Konutları" adı verildi.

Onikişubat İlçesi Şazibey Mahallesindeki Ebrar Sitesi, depremde yerle bir olmuş ve bölgede yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetmişti. Yeniden inşa edilen alanda yaşam yeniden başlamış durumda.

Proje kapsamında alanda toplam 678 konut ve 107 ticari bölüm olmak üzere 785 bağımsız bölüm inşa edildi. Konutların büyük bölümünde teslim süreci başlarken, ticari bölümlerde tamamlanan iş yerlerinde faaliyete geçişler sürüyor.

Yeni yapılan yapıların modern ve düşük katlı olarak planlandığı, konutların yanı sıra bölge sakinlerinin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte iş yerlerinin de projeye dahil edildiği belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurumun talimatları doğrultusunda, Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda yapımı tamamlanan deprem konutlarına resmi olarak Anka Toplu Konutları ismi verildi.

Depremzede Emre Dokumacı, "İsim olarak değişti ve artık buralar yeni bir içeriğe karıştı. Ebrar Sitesi olarak biliniyordu artık yeni ismi Anka oldu. Gayet memnunuz yönetimden emeklerine sağlık" şeklinde konuştu.

Diğer bir depremzede Ramazan Bozdağ ise, "Burada yaşayanlar bu ismi ve bu bölgeyi unutmaz. Anka Toplu Konutları adı ismi çok güzel iyi düşünülmüş" dedi.

(HLL-HİV-)

Depremin simgesi Ebrar Sitesi'nin adı Anka Toplu Konutları oldu