Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi B Blok davası: 9 kamu görevlisi yargılanıyor

Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi B Blok davasında yeni duruşma

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Ebrar Sitesi B Blok'ta 115 kişinin ölümüyle ilgili olarak 9 kamu personelinin yargılanmasına devam edildi.

Duruşma detayları

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık H.M.G. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer tutuksuz sanıkların duruşmada bulunmadığı süreçte taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık savunmaları

Tutuksuz sanık H.M.G., inşaatın tamamlanmasının ardından yapı kullanım belgesinin verildiğini belirterek, B Blok'un yıkılmasından kendisinin sorumlu olamayacağını savundu. H.M.G., inşaatın depreme dayanıklılığını kontrol etme gibi bir sorumluluğunun olmadığını ileri sürdü ve yıkılan binayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporlarının hatalı ve eksik olduğunu iddia ederek beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatları müvekkillerinin beraatini isterken, müşteki avukatları sanıkların kaçma ihtimalinin göz önünde bulundurulmasını ve tutukluluk kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme kararı ve sonraki duruşma

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 23 Şubat'a erteledi.

İddianame ve istenen ceza

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.