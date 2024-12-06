Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi N Blok Davasında Yargılama Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta Yıkımın Ardından Yargılama Süreci

Kahramanmaraş'ta, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Ebrar Sitesi N Blok Berk Apartmanı'nda 80 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan davada, yargılama süreci devam ediyor.

Mahkeme Süreci ve Sanık İfadeleri

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Özdemir ve başka suçtan tutuklu Tevfik Tepebaşı, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldılar. Duruşma salonunda ise müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, diğer sanıklar hazır bulunmazken, Özdemir ve Tepebaşı suçsuz olduklarını savunarak, önceki beyanlarını yinelediler. Mahkeme, bir ara karar alarak sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Duruşmanın Ertelenmesi ve İddianame Detayları

Duruşma, 29 Ocak 2025'e ertelendi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.