Kahramanmaraş'ta elektrikli otomobil otoparkta alev aldı

Olay, Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın otoparkında meydana geldi.

Park halindeki elektrikli otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı ve kısa sürede tüm aracı sardı. Dumanları fark eden bina sakinleri panik yaşadı.

İtfaiye müdahalesi ve tahliye

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, özel donanımlı araç ve ekipmanlarla müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Binada yoğun dumandan etkilenen vatandaşlar, itfaiye ekiplerince merdivenli araçlarla tahliye edildi.

