Kahramanmaraş'ta Enkaz Kaldırma Çalışmaları Yüzde 99,07'e Ulaştı

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 99,07'ye ulaştığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 16:10
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 99,07 seviyesine ulaştığını açıkladı.

Toplantıda yapılan açıklamalar

Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Deprem Öncesi ve Bugünü" konulu basın bilgilendirme toplantısı, Büyükşehir Belediyesine ait Şairler Tepesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Vali Ünlüer, merkez üssü kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ünlüer, il genelinde enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 99,07 seviyesine ulaştığını belirterek, "Deprem sonrasında Anadolu'nun en büyük inşa sürecini yaşıyoruz. Kalıcı konut, iş yeri ve kamu binalarının yapımı tüm hızıyla sürüyor." dedi.

Eğitim yatırımlarında ilerleme

Vali Ünlüer, eğitim alanındaki çalışmaları da anlattı: 6 Şubat depreminde 356 okul, 1666 derslik kullanılamaz hale gelmiş olup, bugüne kadar güçlendirme ve yapımlarla birlikte 83 okul ve 1294 derslik tamamlanarak eğitime açıldı. Yapımı planlanan ve devam eden 143 okultaki 2 bin 203 derslik tamamlandığında, derslik sayısının deprem öncesine göre yüzde 18 artışla 12 bin 198'e çıkacağını açıkladı.

Yeniden inşa süreci ve katılımcılar

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise yeniden inşa ve dönüşüm çalışmalarının hızla sürdüğünü, kentin toparlanma sürecinin gelecek yıl büyük ölçüde tamamlanacağını söyledi.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar ile kurum müdürleri katıldı.

Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından "Deprem Öncesi ve Bugünü" konulu basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer (ortada), Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel (solda) ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz (sağda) da katıldı.

