Kahramanmaraş'ta Eski Eş ve Kayınvalide Öldürüldü — Zanlı Parkta İntihar Etti

Kahramanmaraş'ta Hakan Y., eski eşi F.F.G. ile kayınvalidesi G.G.'yi öldürdü, üvey kızı E.G.'yi yaraladı; zanlı Onikişubat'ta parkta intihar etti.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 21:56
Kahramanmaraş'ta Kan Donduran Olay: Zanlı İntihar Etti

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen olayda, Hakan Y. adlı zanlı eski eşi F.F.G. (37) ve eski eşinin annesi G.G. (62)'yi öldürdü, aynı evde yaşayan üvey kızı E.G. (19)'yi ise ağır yaraladı.

Güncelleme: Zanlının İntiharı

Olayın ardından kaçan zanlının Onikişubat ilçesindeki Mimar Sinan Mahallesi'nde bir parkta yanında bulundurduğu silahla intihar ettiği bilgisi edinildi.

İddiaya göre, Ballıca Mahallesi'nde Hakan Y. ile eski eşi F.F.G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Zanlı, tartışma sırasında önce eski eşini, ardından Namık Kemal Mahallesi'nde yaşayan eski eşinin annesi G.G. ve aynı evde yaşayan üvey kızı E.G.'yi silahla yaraladı.

İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilerek olay yerine intikal etti. Ekiplerin yaptığı kontrolde G.G.'nin yaşamını yitirdiği tespit edilirken, ağır yaralanan F.F.G. ve E.G. ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. F.F.G., kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı; E.G.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, süreci titizlikle yürütüyor.

