Kahramanmaraş'ta eski eşi ve annesini öldüren zanlı aranıyor

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Hakan Y.'nin eski eşi F.F.G. ve eski eşinin annesi G.G. öldürüldü, üvey kızı E.G. yaralandı; zanlı aranıyor.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 20:13
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 20:13
Dulkadiroğlu, Ballıca Mahallesi'nde silahlı saldırı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir kişi, eski eşi ile eski eşinin annesini öldürdü, üvey kızını yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Hakan Y., Ballıca Mahallesi'ndeki eski eşi F.F.G. (45) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hakan Y., önce eski eşini, ardından Ballıca Mahallesi'nde yaşayan eski eşinin annesi G.G. (62) ve aynı evde yaşayan üvey kızı E.G. (19)'yi silahla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde G.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan F.F.G. ve E.G. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

F.F.G., hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. E.G.'nin durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

