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Kahramanmaraş'ta Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 15:48
Kahramanmaraş'ta Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde gerçekleşen üzücü bir trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Kaza, U.K. (23) yönetimindeki 38 AJR 034 plakalı otomobil ile M.K. (58) idaresindeki 46 BJ 611 plakalı otomobil arasında gerçekleşti. Çarpışma, Kabaağaç Mahallesi Akçırı mevkisi'nde meydana geldi.

Kazada, sürücüler U.K. ve M.K. ile birlikte araçlarda bulunan M.T. (18), C.P. (19) ve M.R.F. (16) de yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Ancak M.K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi ise devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi...

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi...

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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