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Kahramanmaraş'ta Feci Kaza: İki Hayat Kaybı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ve yolcusu hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 17:18
Kahramanmaraş'ta Feci Kaza: İki Hayat Kaybı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kazanın Meydana Gelişi

31 HM 448 plakalı kamyon, M.T. tarafından yönetiliyordu. Kaza, Kahramanmaraş-Göksun kara yolu üzerindeki Püren Geçidi mevkisinde, 69 AAK 956 plakalı otomobilin sürücüsü Buğra Sarı ile çarpışması sonucunda gerçekleşti.

Olay Yeri ve Müdahale

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda otomobilin sürücüsü Buğra Sarı, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ise yaralandı. Yaralı, ekiplerin müdahaleleri sonrası araçtan çıkarılarak, Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Soruşturma ve Gözaltı

Olay yerinde hayatını kaybeden Buğra Sarının cansız bedeni, savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kamyonun sürücüsü M.T., gözaltına alındı ve kazanın nedenleri hakkında soruşturma başlatıldı.

Trafik Akışı Normalleşti

Kaza sonrası araçların kaldırılmasının ardından, yolda normal trafik akışı yeniden sağlandı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını...

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını...

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

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